Saarlaste kasemahl kogub Berliinis tuntust

Kasemahlajooke tootva Öselstuff OÜ juhatuse liikme Anne-Liis Theiseni sõnul on neil messil oma väike laud, kus toodet esitleda, maitsta anda ja kaasa müüa. Naabriks on neil aga Võrumaa saunapere, kes pakuvad virtuaalreaalsuse prillidega 3D-kogemust suitsusaunast.

Theiseni sõnul on kasemahl paljudele täiesti uus asi. “Teised küll teavad kasemahla, on kellegi teise oma proovinud ja polnud sellega siis väga rahul,” rääkis Theisen. “Kui nad aga piisavalt julged on, et uuesti proovida, siis meie Ruuben ja Möhhiito võluvad enamiku ära.”