Saarlased küsisid õigusnõu elatise kätte saamiseks

Võlaõiguse koha pealt soovis nõu 38 inimest. “Perekonnaõigus ja võlaõigus on meil kaks populaarsemat valdkonda üle Eesti,” märkis Porss. Asjaõiguse teemal vajas Saaremaal abi 17, pärimisõiguse alal 15 inimest. Täitemenetluse koha pealt tuli aidata üheksat klienti, haldusõiguse ja tööõiguse osas aga kaheksat.

Nõustamistunde kogunes Saaremaal 171 kliendi peale kokku 274. “See teeb keskmiselt 1,6 tundi inimese kohta,” tähendas Porss, lisades, et iga inimese kohta on kaks tundi õigusnõu tasuta. “Keskmine tundide arv näitab, et enamjaolt olid saarlaste probleemid juristi jaoks lihtsamini lahendatavad.”