Kuressaare naise kirjavahetus saksa sõjavangidega sai raamatuks

Nii nagu raamatu „Väike mamma“ koostaja Roland Tõnisson eessõnaski ütleb – võib olla üsna kindel, et juhuseid siin ilmas pole. Kui tema käsi Kuressaare Nikolai kirikutorni kapis vihikupakile sattus, oli aeg küps, et neis peituvatele kirjadele taas päevavalgust heita. Saksakeelseid ridu ja üle 70 aasta taguseid kuupäevi nähes oli Tõnissonile selge, et tegu on erakordse leiuga. Tegemist oli Kuressaare proua ja Saksa sõjavangide vahel aset leidnud kirjavahetusega, mis oli teadmata põhjusel lapse hoolika käekirjaga koolivihikutesse ümber kirjutatud.