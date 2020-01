Elektrilevi lennutab Vilsandi rahvuspargi kohal droone

Elektrilevi andmeil on kavas üle vaadata 10 kilomeetrit keskpingeliine, seal hulgas 94 keskpingemasti.

"Igal aasta vaatame üle ligikaudu ühe viiendiku kogu oma võrgust, et leida probleemsed kohad enne, kui need riketeks arenevad," ütles Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Rasmus Armas. Tema sõnul saab droonide abiga teada, kus on kohendamist vajavad mastid või liinideni ulatuv võsa.