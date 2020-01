Varanduseotsijad kaevasid välja seitse tünni massihävitusrelva

"See näitab, kui ohtlik võib tegelikult olla detektorism – sa ei tea kunagi, mis maa seest välja tuleb. Ja kui teadmisi ka pole, võid otseses mõttes otsad anda," ütleb Sõrve militaarmuuseumi konsultant Tõnu Veldre .

Veldrele anti seitsmest sajaliitrisest tünnist teada enne jõule, kui Sõrve metsades väljakaevamisi teinud detektoristid helistasid, et leidsid maa seest "mingid tünnid": "Kas Sõrve muuseumimehed neid endale ei taha vedada?"

Veldrele antakse igasugu metsast leitud nodist teada tihti. Juhtub sedagi, et lõhkekeha leidjad helistavad ja annavad info edasi; kes see viitsib Pärnust demineerijaid oodata ja aega raisata. Ka seekord läks Veldre metsa tünne uurima.

Haisvad tünnid

"Need lehkasid õige pahasti ja ma mõtlesin, et ehk on sakslaste põlevkivist toodetud bensiin, mis aastatega tahkeks muutunud," meenutas Veldre, kes võttis kohe ühendust keskkonnaametiga. Ta imestab leidjate hulljulgust, kes halvasti lehkavaid tünne maast välja kaevasid ja augu pervele veeretasid.