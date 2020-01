Pummelungid häirivad sotsiaalmaja rahvast ja töötajaid

“Põhiprobleem polegi see, et sotsiaalmaja elanikud rikuvad korda, vaid et nad ei suuda kainena püsida. Nad on sõltlased, alkoholikuradi küüsi jäänud inimesed,” rääkis Meelis Juhandi. “Neile on kindlasti vaja ravi.”

Juhandi sõnul on politsei, vallavalitsus ja Kuressaare Hoolekande esindajad aru pidanud, kuidas sotsiaalmaja murekohtadele lahendust leida ning mida teha, et sinna alkoholi ei toodaks.

Juhandi hinnangul on see keeru-line – pealegi on osa elanikke joobes juba sotsiaalmajja saabudes. “Kuna sotsiaalmaja on nende inimeste kodu, siis ei saa neile seda ju keelata,” tõdes Juhandi.

Tihedam kontroll

“Viiskümmend politsei väljakutset aastas on Voolu tänava sotsiaalmaja puhul tavapärane,” ütles Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter. Kodukorra järgi ei tohi majja alkoholi tuua ega seal tarbida. Vahteri kinnitusel kontrollitakse majas kogu aeg, et alkoholi sisse ei toodaks. “Avastamise korral see konfiskeeritakse ja kuulub hävitamisele,” kinnitas Vahter.

Juhataja tõdes, et kuigi alkoholisõltuvus on haigus, saab inimese ravile suunata ainult siis, kui ta sellega nõus on.

Vahteri sõnul nõustab sotsiaalmaja elanikke iga päev Kuressaare Hoolekande sotsiaaltöötaja. “Majas on ööpäevaringne valve – päeval tegeleb elanikega perenaine ja öösel korrapidaja,” lausus Vahter.

Kuressaare Hoolekande juhataja andmeil ei luba tervis paljudel sotsiaalmaja elanikel tööl käia. Kuid inimesed saaksid osaleda ka kaitstud töö teenusel või töötada osakoormusega, ütles Vahter.

Abivallavanem Marili Niitsi sõnul kontrollib politsei Voolu tänava sotsiaalmaja möödunud aasta lõpust sagedamini kui seni. Tema hinnangul on politsei pistelistest kontrollidest ja kiirest reageerimisest kasu olnud.