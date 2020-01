Kalurid tahavad räimepüügiga varem pihta hakata

"On igati mõistlik jätta püügile minek rannakalurite endi otsustada, nagu see on ajalooliselt olnud," märgib MTÜ Saarte Kalurite Ühing juhatuse liige Hillar Lipp keskkonnaministeeriumile saadetud pöördumises. Seadus lubab räimepüügile minna alates 20. augustist. Lipu hinnangul võiks püügi alustamine sõltuda ilmast ja nõudlusest kala järele, mitte kabinetisügavuses sündinud piirangust.

Lipu sõnul saatis ta ministeeriumile ettepaneku seoses 4. veebruaril esitlusele tuleva Eesti mereinstituudi võrguräime uuringuga. "Uuring peab ajalist piirangut ebamõistlikuks ja meie oma pöördumisega oleme teadlastele toeks."

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna nõuniku Liivika Näksi sõnul ei tee uuring tegelikult ettepanekut muuta sügisräime püügi alguse kuupäeva. Küll aga vahendavad uuringu koostajad kalurite soovi alustada püügiga 1. augustist, nagu see oli varasematel kümnenditel.

Näks ütles, et ministeerium peab räimepüügi ajalise piirangu muutmise osas teadlastega nõu. "Ma ei ütle, et muudatust kindlasti ei tule või et see on paha mõte, aga küsimus on selle mõjus teistele liikidele, mille pärast piirang 2011. aastal kehtestatud sai," selgitas nõunik.