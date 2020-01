Antarktika ekspeditsioon jõudis teekonnal sihile

Kadi raadio “Keskpäeva” saates Tõnis Kipperile antud intervjuus rääkis ekspeditsioonilaeva kapten Indrek Kivi , et pidupäeva tähistamine läks Antarktikas igati hästi. Admiral Bellingshauseni baasis toimus pidulik üritus, kuhu kogunesid ümberkaudsete baaside esindajad. Esitleti Eesti-Vene ühismarki ja laud oli kaetud hea ja paremaga.

Kapten Kivi tõdes, et Eesti presidendist madrus Kersti Kaljulaid oli pidulikul sündmusel kõrgeim kohalviibiv ametiisik. Venemaad esindas loodusressursside minister.

Ta tõi näiteks USA Palmeri jaama lähistel olevad liustikud, mis on viimaste aastate jooksul jõudsalt sulanud ja millest on tulnud välja uusi saari. Indrek Kivi jaoks oli Antarktikasse sõit omalaadne sihtmärk: see oli viimane kontinent, kus ta veel laevaga käinud polnud.