TERVIS ⟩ C-vitamiini ei tohi alahinnata: mis on parimad vitamiiniallikad?

C-vitamiin on oluline paljude tervisehädade ennetamiseks ja sel on organismis täita hulk ülesandeid. Seda on vaja näiteks organismi vastupanu ja immuunsuse tõstmiseks, aju normaalseks funktsioneerimiseks, samuti aitab see kaasa haavade paranemisele ning peletada kevadväsimust ja stressi. Kui organism saab C-vitamiini liiga vähe, võib inimest hakata kimbutama hulk ebameeldivusi. Piisav C-vitamiini hulk aitab keha kaitsta vabade radikaalide laastava toime eest, parandab raua omastamist, normaliseerib vere kolesteroolitaset ning peletab nakkushaigusi.