Kangelaste hauad ootavad tähistamist

Enamik neist puhkab mandrimaa haudades, kuid Saaremaale ja Muhusse on maetud (või on pandud neile kenotaafid) kaheksateist Vabadusristi kavaleri.

Hiljuti sai uue hauakivi Anseküla surnuaial puhkav Mihkel Korsaar. Juba varem on Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu liikmed tähistanud kaks hauda Kaarma surnuaial ja ühe Saia kalmistul. Sel suvel võetakse töösse Mihail Kesküla kalm Mõnnuste surnuaial ja Mihkel Ohaku haud Kärlal. Läbirääkimised käivad kahe haua tähistamiseks Valjalas.

Otsimistöö alles algab

Saarte Hääl käis eelmisel nädalal Karja vanas ja uues surnuaias koos Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu liikme Sulev Metsheinaga . Kui Karja vana kalmistu väravas oleval kaardil on Priidu Magusa haud ilusasti märgitud ja selle järgi on kergesti leitav ka perekonna hauakivi, siis Jaan Rohi haua otsimisele Karja uuel surnuaial kulus rohkem aega. Ühisel jõul sai aga seegi tagasihoidlik dolomiitplaat leitud.

Metshein rõhutas, et nüüd alles peamine otsimistöö algab, sest midagi ei saa teha ilma sugulaste nõusolekuta.

Mehe sõnul algas haudade tähistamine seoses Eesti Vabariigi sajanda sünnipäevaga. “Kaitseliit delegeeris meie ühingule sellise ülesande. Tallinnast saadeti peotäis peenikese varre otsas olevaid Vabadusristi kujutisega pronksivärvi metallmärke, aga need olid väikesed ja raskesti märgatavad. Ning vanametalli huvilistele oleksid need kergesti näppu jäänud. Seega me loobusime nendest,” rääkis Metshein.