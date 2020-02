Psühholoog Triin Kiisa tuli pealinnast saarlasi aitama

Psühholoog tõdes, et vahel jäävad esimesed haigusele viitavad ilmingud märkamata. Nii võib inimesel juba enne spetsialisti juurde jõudmist olla välja arenenud raske depressioon või ärevushäire.

“Näiteks väldib ta ärevuse tõttu suhtlemist või on negatiivsed mõtted ta suitsiidikatseteni viinud,” lausus psühholoog, kelle poole on saarlased pöördunud ka suhteprobleemide ja suuremate kriiside tõttu oma elus.

“Kuna meile meeldib mere lähedus, kaalusime uue elukohana ka Pärnu-, Lääne- ja Hiiumaad,” rääkis Kiisa. “Et otsisin aga tööd psühholoogina ja Kuressaare haiglas õnnestus see saada, tulimegi Saaremaale.”

Kiisa tunnistas, et tema varasemad kokkupuuted Saaremaaga on olnud põgusad. Lapsena on ta käinud Nasval peretuttaval külas, täiskasvanuna aga Saaremaal vahel suvel puhanud. Möödunud suvel osales Kiisa roheliste jalgrattamatkal Muhus.