Kergejõustikutreener Milvi Vissi käis õnnitlemas ligi 150 inimest

Milvi Viss on lisaks treeneriametile ka ise spordimaastikul ääretult edukas olnud. Kodus on tal neli kuldset Eesti meistrivõistluste medalit. Kokku on neid aga 18. Ta on võistelnud Eesti koondises ligi 20 korda ja olnud spordipedagoog. Legendaarseks saanud treeneri enda suguvõsas on kolm põlvkonda andekaid sportlasi.

"Ma võiks öelda, et seda ongi raske sõnadesse panna, kui tähtis Milvi Viss Eesti spordi, Eesti kergejõustiku, Saaremaa spordi jaoks on olnud. Panus ei ole ju tal ainult isiklik, vaid ta on suutnud spordi juurde tuua nii oma lapsed, lapselapsed ja ma usun, et tuuakse ka lapselapse-lapsed. Ja see kõik juba laieneb sellisesse hulka inimestesse, kellele spordiarmastust ja kergejõustikuarmastust on süstitud, et seda on raske hinnata," vahendas ERR Milvit õnnitlemas käinud Eesti kergejõustikuliidu president Erich Treigamägi sõnu.