Sõmera õnnetused oli traagiline kokkusattumus

“Hooldekodu personalis ega töökorralduses ei ole mitte midagi muutunud ning tegu on tõesti olnud väga kurva asjaolude kokkulangemisega, et sellised õnnetused juhtusid kahel järjestikusel nädalal,” sõnas Sõmera hooldekodu juht Terje Hanson .

Hooldekodu juht rääkis, et töötajad teevad oma tööd südamega ja loomulikult on igaüks mõelnud, kas saanuks midagi teisiti teha. Mõlemat olukorda on analüüsitud ja leitud, et kummalgi korral ei oleks töötajad saanud õnnetust ära hoida.