VIDEO ⟩ Aia tänaval on lootust kõnniteele

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis korduvalt Saaremaa vallavalitsuse tähelepanu, et Aia tänava pikenduse jaoks küsitav 700 000 eurot ei ole meetmega kooskõlas ning raha saamise võimalus on ebatõenäoline.

"Uues taotluses käsitleme Aia tänava lõiku Kihelkonna maanteest Ravila tänavani kui ettevõtlusega seotud teed," selgitas Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk . Vald küsib seekord 100 000 eurot ning on valmis ise lisama 300 000.

Taotluses tuuakse välja, et Aia tänava ääres asub mitmeid ettevõtteid, samuti haigla ning kuna tegemist on tupiktänavaga, on liiklus tihe mõlemas suunas. Uuringute järgi liigub sellel tänavalõigul ööpäevas 3571 sõiduautot, 148 veoautot või bussi ning kaks üle 12 meetri pikkust autorongi.