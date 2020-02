Lärmakad varesed kipuvad Muhus koolitunde segama

Põhikooli direktori Andres Antoni sõnul ei ole varesteprobleem pidev. Et künnivaresed on rändlinnud, pole nad praeguseks rännakult veel õnneks naasnud. Peagi on linnud siiski tagasi ja enne seda tuleb midagi ette võtta, leiab direktor. Miks koloonia just Liiva parki on kolinud, Anton arvata ei oska.

Lärm tahab tappa

Varesed ei kraaksu mitte igal pool ümber koolimaja. Linnud pesitsevad vaid ühel pool maja – kooli ja spordihalli vahelisel lõigul, kus asubki otsapidi Liiva park. "Kui varesed on kohal, siis on lärm nii vali, et klasside aknaid õhutamiseks avada ei saa. Lärm tapab ära," rääkis Anton.

Direktor tõdes, et eelmisel aastal läks neil eksamite ajal sedavõrd õnneks, et ehkki eksamiklass asus just vareste poolses küljes, ei olnud tol päeval ülearu palav ilm. "Saime akna kinni hoida ja töö tehtud. Kui aken on kinni, pole häda," nentis direktor. "Kui akna lahti teed, on sõjakisa."

Künnivareste probleem kerkiski tema sõnul üles läinud aastal. Varem pole neid linde pargis sellisel hulgal pesitsenud. Mingit ristisõda kool lindude vastu ei hau, kuid direktor loodab, et asi laheneb. "Loodus ja inimene peavad käsikäes kuidagi hakkama saama," sõnas ta.

Muhu vallavalitsuses tegeleb tülika kolooniaga valla keskkonnaspetsialist Piret Lang, kelle hinnangul peaks olukorra kontrolli alla saama, kui teha pargis hooldusraiet. "Tegelikult ongi seal plaanis puid kärpida," ütles Lang, lisades, et pargil on hoolduskava aastast 2015. Tema sõnul on kõik sealsed puud ükshaaval üle vaadatud ja antud igaühe kohta omad soovitused.

"See pargi osa, kus on varestega probleemid, sai nüüd üle vaadatud ja tegeleda tuleb 31 puuga," nentis keskkonnaspetsialist. Valdavat osa neist ootab hooldusraie, mõne puu peaks täielikult maha võtma. Põhilised puud pargis on saared ja vahtrad.

Kohe munema ei hakka

"Kui keskkonnaamet loa annab, katsume juba enne künnivareste pesitsusperioodi pesad alla võtta ja hoolduslõikuse puudele ära teha," rääkis Lang. "Siis vaatame, mis varesed edasi teevad ja kas või mis meetodeid nende eemale meelitamiseks veel tuleb kasutada."

Pesitsushooaeg peaks künnivarestel praeguse sooja talvega algama ilmselt juba veebruaris, seega ülearu palju aega asjaga tegelemiseks polegi. "Loodame, et nad veel ei tule, kuigi talv on erakordselt soe. Aga eks nad teevad samuti enne ettevalmistusi ja kohe munema ei hakka."

Kust koloonia tulnud on, saab Piret Langu sõnul vaid oletada. "Tegemist on hea kohaga keset saart, kus on pesitsemiseks parajalt kõrged puud. Ilmselt on kokkusattumus, et see just koolimaja juures asub," arutles Lang.