Kuressaare–Stockholmi lennuliin alustab 15. maist

Saaremaa vallavanem Madis Kallas toonitas, et transpordiühendused on Saaremaa jaoks ülimalt olulised ja lisaks heale praamiliiklusele mandri-Eestiga on nii saarlaste kui ka külastajate jaoks suure tähtsusega lennuühendused. „Rahvusvaheline lennuliin avab saarlastele sootuks uued võimalused ja nüüd on võimalik vähem kui tunniga sõita otse Kuressaarest sisuliselt Stockholmi kesklinna. Samuti avaneb Saaremaa miljonitele Rootsi elanikele, kes on seni lihtsate transpordiühenduste puudumise tõttu meie saare külastamisest loobunud ja teised sihtkohad valinud,“ sõnas Kallas.