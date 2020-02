Naise süütaja läks mõrvasüüdistusega kohtu alla

Lisaks avastasid politseinikud mehe valdustest enam kui 8 kilo kasutuskõlblikku trotüüli. Tegemist on seaduse mõistes suure koguse ebaseadusliku lõhkeainega, mille käitlemise eest võib karistada 2- kuni 10-aastase vangistusega.

Ähvardamine on süüdistuse punktidest kõige leebem kuritegu, mille karistuseks kuni aastane vangistus. Eesti kohtus karistusi ei liideta, vaid suurim mõistetud karistus katab ka teised kuriteod.

Politsei pidas Reinu kahtlustatavana kinni 13. augustil, ta vahistati kohtu loal kaks päeva hiljem ning on vahi all siiani. Viimasel kümnel aastal on Saaremaal mõrvas süüdi mõistetud kaks meest. Sulev Kirs 2008. aastal naise surnuks peksmise eest ja Gevin Kütt 2015. aastal Astes kortermaja süütamisega kahe inimese surma põhjustamise eest.