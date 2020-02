Lapsed sattusid hasarti küünlaümbriste kogumisest

Samas on alumiiniumi pluss just see, et ta nii vastupidav on. "Sellest ehitatakse lennukeid ja kõiki selliseid asju, mis peavad olema kerged, ent vastupidavad," selgitas kampaania eestvedaja. Nii lähevad ka kogutud küünlaümbrised sulatamisele ja seejärel ümbertöötlemisele.

Taolist kampaaniat on Sepa sõnul varasematel aastatel korraldatud üle Eesti. Sedakorda otsustas ta läinud sügisel ise asja käsile võtta ja noori koguma innustada Saare maakonnas. "Mõtlesin, et hea, kui paarsada last asjaga kaasa tuleb, aga nüüd on neid juba üle tuhande!" rõõmustas Triin Sepp. "See on nii suur asi, kui vaadata, kuidas see lastele korda on läinud," leidis ta. Seda enam, et ta pole kordagi välja hõiganud, mis kogujatele auhinnaks võiks olla.