Ülar Tänak: Trigon õpetas, kuidas kulude ja tuludega toime tulla

Esmajoones tõstab Tänak esile Kärla farmi endise omaniku Trigon Dairy Farming Estonia ettevõtete juhtimisaruandeid, milliseid enamik Saaremaa piimatootjaid kindlasti ei kasuta. “See on sisuliselt aastaeelarve, aga väga detailselt lahti kirjutatud,” lausus Tänak. Seal on kirjas kõik: kuidas loomad liiguvad, kuhu põllule mida külvata.

Trigoni piimafarmid teavad täpselt, mis neil tootmises ja jooksvate kuludega parasjagu toimub. Igasugused kõrvalekalded tulevad kiiresti ilmsiks. Näiteks kui farmi elektrikulu hakkab ootamatult kasvama, siis selgubki, et automaatika jupsib ning mingi riistapuu jääb pidevalt tööle.

Põllumajandus on väga hooajapõhine. Täna võib sul arvel seista korralik summa, kuid kuu aega hiljem on see kulunud väetiste, taimekaitsevahendite või millegi muu vajaliku ostmiseks.