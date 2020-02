Torm viis voolu 500 kliendil

Elektrikatkestuste kaardi kohaselt oli eile hommikupoole pimedusse mattunud Sauvere ja osa Sõrve poolsaarest. Sauvere külas tuli vool tagasi lõuna paiku. Elektri sai tagasi ka Sauvere perepood. Sooja saamiseks kampsunisse mähkunud müüja Reet ütles, et külmkappides olnud piimad, vorstid ja koored voolu äraolekul kannatada ei saanud. "Meil tuba piisavalt külm, ei lähe siin riknema miskit," nentis ta.

Kuigi elektrikatkestus poes müüdavale kaubale mõju ei avaldanud, mõjutasid torm ja vihm siiski poe käivet, sest inimesed säärase sandi ilmaga naljalt ringi ei liigu. Poodi tullakse tõesti vaid häda sunnil. "Kui ikka tõesti midagi vaja on, eks nad siis võtavad ka selle poetee ette," märkis Reet. Kuna kassaaparaat elektrita ei toimi, saavad ostjad maksta vaid sularahas. Kui kliendil aga sularaha ei juhtu olema, tuleb müüja oma kandi tuttavatele inimestele ikka vastu. "Siin on väike koht, teame ju kõik kõiki. Kui ikka tõesti pole sularaha kohe võtta, paneme vihikusse kirja ja tulevad siis hiljem, maksavad ära," selgitas Reet.

Veidi maad poest eemal elab eakas Laine Nõmm, kes poja suurema ja soojema vammuse selga tõmmanud, sai kella 11 ajal hommikul lõpuks kohvi juua. "Tuld ma ei saa pliidi alla teha. Poeg ikka keelitab, et ma suure tuulega tuld ei teeks. Panen parem midagi sooja selga, küll see tuul ka vaibub. Siis saab jälle toa soojemaks kütta. Õde ka helistas mõni aeg tagasi, temal ka elektrit polnud," rääkis Laine, kelle sõnul on pärast maaliini paigaldamist voolukatkestusi siiski vähemaks jäänud. Kui elektriliinid veel õhus olid, vilgutas ikka tihedamini, nentis Laine.

"Saame öelda, et Saaremaa elektrivõrk pidas tugevale tuulele suhteliselt hästi vastu. Öösel oli kõige rohkem korraga vooluta ligikaudu 500 klienti. Ennelõunat taastasime voolu suuremale osale klientidest. Keskpäevase seisuga on Saaremaal tormi tõttu vooluta veel neli klienti, kelle elektrivarustuse saame taastatud tõenäoliselt kahe-kolme tunni jooksul," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Virgo Vaabel.

Eile pärastlõunaks olid kõik elektrikatkestused likvideeritud.

Margus Lindmäe FOTO: Saarte Hääl

Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul seekordsed tuuled päästjate jaoks tormi mõõtu välja ei andnud, pigem oli tegemist n-ö sügistuulega ning tegelikult olid päästjad valmis hullemaks. “Puid ikka kukub ja tuul ikka puhub. Kui maapind on märg, kukuvad puud kergemini ja kui neid on palju kukkunud, ka elektriliinide peale, siis eks see halvab inimese head elu. Natukene meil tööd oli, aga abi läks vaja erinevates piirkondades ja see töö oli meil kenasti komandode peale ära jagatud,” rääkis Lindmäe.

Kui aga tormikahjustusi satub juhtuma palju ja ühes piirkonnas, siis võivad Lindmäe sõnul tekkida järjekorrad ning abiväge tuleb hakata kaugemalt kutsuma. “Olime valmis selleks, et elekter kaob, tanklad ei tööta, tulevad mitmed-kümned kutsed, aga seekord ei olnud miskit sellist. 1969. aastal oli küll torm ja siis ikka nii, et kümnete ja sadade hektarite jagu metsa oli pikali ning elektriliinid tee peal põiki. Aga sel ajal ei olnud inimesed elektri puudumisel nii haavatavad,” tõdes Margus Lindmäe.

“Tänapäeval kipub inimese elukorraldus olema nii, et kui kodust välja ei saa, siis on küllalt kiirelt häda käes, ja eks me peame seda ka oma töös arvestama.”

Päästepiirkonna juht lisas, et kuigi praegu midagi hullu karta pole, vaid mütsi peaks tugevamalt pähe suruma, et ära ei lendaks, peaksid inimesed siiski mõtlema sellele, kuidas nad kriisiolukorras hakkama saavad. “Meil on komandodel olemas elektrigeneraator, küttevaru jne. Aga võiksid ka teised mõelda, kuigi enamasti annab tõuke selleks reaalne olukord, kus kriis on üle elatud ning sealt hakatakse vaatama, et edaspidi oleks valmisolek parem.”