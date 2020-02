Jonnida pole mõtet: mölkky EM kolis spordihoonest välja

Kahetsusväärsel kombel juhtusid spordikalendrisse ühele nädalavahetusele kaks Saaremaa spordiaasta suuremat üritust: Credit24 finaalturniir ja mölkky EM. Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžeri Hannes Sepa sõnul selgub võrkpallurite saatus tuleval nädalavahetusel, kuid suure tõenäosusega tuleb finaalturniir Saaremaale. Mölkky EM oli teada juba ammu, kuid tiitlivõistluste korraldajad ei näinud põhjust hakata jonnima ja vägikaigast vedama. Asja võeti rahulikult ja koliti paarisaja osalejaga võistlus tennisekeskusesse.

Boris Lehjärv FOTO: Erakogu

Mölkky EM-i üks korraldajatest Boris Lehtjärv rääkis, et neile pakuti suure saali asemel sama hoone kergejõustikuhalli. Paraku on mölkky keskendumist nõudev mäng ning seda on raske teha, kui teisel pool kardinat 1000 inimest möirgab ja trummi taob.

Iseenesest on tennisehall isegi suurem ja praeguseks juba registreerunud 69 kaheliikmelist võistkonda mahuvad kenasti ära.

Mölkky tiitlivõistluse korraldaja ütles, et tegelikult võiks vaadata mastaape: üks on Balti liiga finaal ja teine tiitlivõistlus. “Võrgus on kuus pluss kuus meest väljakul, meil on 140 sportlast,” arutles Lehtjärv. “Me võiksime jäärapäised olla ja öelda, et meil oli enne broneering.” Samas tunnistas ta, et jonnimisel ta mõtet ei näe, tähtsam on Saaremaa spordielu mitmekesisus.

Lehtjärv, kes ise igal võrgumängul trummi taob, seisab isiklikult keerulise valiku ees: tiitlivõistlus tahab korraldamist ja lemmikmeeskond kaasaelamist. “Trummi taon siis, kui aega üle jääb,” märkis ta.