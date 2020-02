Külaselts võttis kaluritelt üle Sandla puhkeala arendamise

MTÜ Sandla Sadam juhatuse liikme Riho Mägi sõnul loobusid nad projekti eestvedamisest, kuna külarahvas soovis lisaks sadamaala kordategemisele ka külaplatsi uuendamist. Mägi sõnul ei tundnud ta end külaplatsi uuendamise koha pealt piisavalt pädevana ning asjaajamise võttis üle MTÜ Sandla Külade Selts. “Külaseltsis on rohkem rahvast koos ja sellevõrra rohkem ideid,” nentis Mägi. Ka suurendab külaseltsi plaanide laiem kandepind toetusraha saamise tõenäosust.

Sandla külade seltsi juhatuse liige Annely Õisnurm ütles, et lisaks sadamarajatiste, võrgukuuri ja sadamahoonete ehitamisele tahavad nad külaplatsile püsti panna varjualuse ja lava, ehitada võrkpalliplatsi ning laiendada parklat. Praegu on alal kuivkäimla ja riietuskabiinid, parkla, jaanituleplats ning pallimänguplatsid. Nii sadam kui ka külaplats asuvad Puhkeala katastriüksusel, mille pindala on 4,13 ha.