Kopteriplatsist sai Eesti parim

Saaremaa abivallavanema Jaan Leivategija sõnul oli lennusalga esindaja talle platsi üle vaadates öelnud, et Eesti kõige hullemast kopteriplatsist on saanud Eesti parim. Mõtte haigla oma kopteriplatsist esitas esimest korda üksteist ja pool aastat tagasi Kuressaare haigla toonane juht Viktor Sarapuu.

Eile ei varjanud mees telefonis oma rõõmu, et lõpuks ometi sai vahepeal juba lootusetuna tundunud ehitus teoks: “Ükskõik mis selle aja jooksul on olnud, see on unustatud. Tähtis, et plats on valmis!”