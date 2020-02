"Vanemad lapsed on mulle palju abiks ja tunnevad väikesest õest suurt rõõmu"

Tulevik tundub turvaline

"See on väga tore, et nii paljudes peredes kolmandad ja neljandad lapsed sünnivad," leidis Kuressaare haigla vastutav ämmaemand Mari-Liis Aus, kes ka ise parasjagu pere pesamunaga kodune. "See näitab, et inimestel on oma tuleviku osas turvatunne – järelikult teeb riik perepoliitikat õigesti." Mari-Liisi oma perre sündis kolmanda lapsena mullu 13. detsembril pisitütar Anette.