Kuressaare Soojuse turuväärtus ulatub 14,1 miljonini

Vallavanem Madis Kallas FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vallavanem Madis Kallas märkis, et soojamajandus on kiirelt arenev ja muutuv valdkond, mis vajab lähiaastatest pikemat vaadet. Turuväärtuse hindamine annab valikutest ja võimalustest just finantsvaates selgema tervikpildi.

"Nüüd, kus turuväärtus on välja selgitatud, arutame seda vallavolikogu fraktsioonide esindajate ja Kuressaare Soojuse nõukoguga. Samuti tutvustame tulemusi korteriühistutele," lubas Kallas.

Vallavanema sõnul saab turuväärtuse alusel otsustada ka seda, kas jätta ettevõte sajaprotsendiliselt valla omandisse või kaaluda selle osalist või täielikku müüki. "Müümine saaks siiski toimuda ainult vallavolikogu otsusel," kinnitas Kallas, lisades, et see tuleks kõne alla vaid sobiva hinna ja kindla investeeringuplaani korral.

Redgate Capital AS-i esindaja Mairo Kaseväli selgitas, et hindamisel kasutati kahte eri metoodikat, mis võtavad arvesse nii ettevõtte vara ja tulevikuväljavaated kui ka kaugkütteettevõtetega tehtud tehinguid mujal Eestis ja Euroopas.

Odavat raha on praegu turul palju, seetõttu on pikaajalist rahavoogu pakkuvad energiavaldkonna ettevõtted kõrges hinnas, tähendas ta. Viimased tehingud näitavad, et kaugkütteettevõtete huvi laieneda on suur, mistõttu võiks õnnestunud enampakkumise käigus Kuressaare Soojuse aktsiate müügihind Kasevälja sõnul hinnangust ka kõrgemaks kujuneda.