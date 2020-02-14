Selgusid maakonna parimad ajaloo tundjad

8. veebruaril selgitati Kuressaare gümnaasiumis välja maakonna parimad ajalugu tundvad 6.–12. klassi õpilased, kes saavad end proovile panna 21. märtsil üleriigilisel olümpiaadil Tartus.
Osalesid Saaremaa ühisgümnaasium, KG, Orissaare gümnaasium, Kuressaare Vanalinna kool, Mustjala LPK, Lümanda PK, Kärla PK, Muhu PK, Salme PK, Valjala PK ja Aste PK kokku 97 õpilasega.
Tulemused
6. kl:
1. Kairiin Orb (Aste PK, õp Monika Leepere);
2. Illimar Kirss (SÜG, õp Merje Oopkaup); *
3. Magnus Kiil (Valjala PK, õp Ester Vaiksaar).
7. kl:
1. Eveli Lätt (KVK, õp Ülle Pihelpuu);
2. Jaagup Rang (SÜG, õp Merje Oopkaup);
3. Juhan Tuulik (Lümanda PK, õp Urve Vakker).
8. kl:
1. Henry Härm (Muhu PK, õp Ivo Maripuu);
2.–3. Maleena Ots (Valjala PK, õp Ester Vaiksaar);
2.–3. Anna Malena Kuris (Valjala PK, õp Ester Vaiksaar).
9. kl:
1. Sandra Järmut (KVK, õp Luule Lahe);
2. Katrin Lindmäe (SÜG, õp Merje Oopkaup);
3. Merit Matt (SÜG, õp Merje Oopkaup).
Gümnaasiumi arvestuses oli võimalik valida kolme teema vahel
Teema nr 1 – Eesti 18. sajandil
1. Mari Kallasmaa (KG, 11. kl, õp Anni Haandi);
2. Carl-Juhan Meri (SÜG, 10. kl, õp Urmas Kiil);
3. Kätriin Rohulaid (KG, 10. kl, õp Anni Haandi).
Teema nr 2 – Islam ja Araabia maailm
1. Margarete Trumm (KG, 12. kl, õp Anni Haandi);
2. Sander Teras (SÜG, 11. kl, õp Urmas Kiil).
Teema nr 3 – Teine maailmasõda
1. Hanna Täht (SÜG, 12. kl, õp Urmas Kiil);
2. Kaspar Piipuu (KG, 11. kl, õp Anni Haandi);
3.–4. Arlin Pihlas (KG, 11. kl, õp Madli-Maria Naulainen)
3.-4. Margo Väin (KG, 10. kl, õp Anni Haandi).