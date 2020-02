Kõre kaitseks raiutakse Harilaiul 27 hektarit männikut

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) looduskaitsespetsialist Ants Animägi ütles, et sügisel Harilaiul algavad raietööd vastavad kõre kaitse tegevuskavale ning on jätkuks kuus aastat tagasi tehtud looduskaitsetöödele. Siis võeti 57 ha suurusel alal maha kokku 1850 tihu männipuitu, mis läks Saaremaa Sadamast laevaga ekspordiks.

Keskkonnaameti Lääne regiooni kaitsekorralduse spetsialist Ilona Lepik ütles, et Harilaiu liivaala liigirikkusel on kõre elupaikade taastamisel oluline roll. “Kui me teeme kõre jaoks elupaiga sobivaks, on seal elupaik tervele reale teistele liikidele, kellel on mändidega kaetud alal halb,” rääkis Lepik. Harilaiu liivaalal leidub tema sõnul palju taime- ja samblikuliike, samuti väga palju huvitavaid putukaid. “See on väga omapärane ja põnev kooslus, mis hakkab tekkima sinna.”