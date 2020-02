Maagilise kuupäeva valis abiellumiseks kuus paari

"Kihlusime sügisel ja registreerimiseks panime aja kinni samuti sügisel," rääkis Rity Sepp, neiupõlvenimega Roomets. "Mõtlesime, et kui see kuupäev on juba täis, võtame mingi muu aja veebruaris. Tuli aga välja, et olime esimesed, kes selleks päevaks aja kinni panid."