ASJA LUGU ⟩ Autosõber päästis võsas vedelenud 1972. aasta harulduse

Tellijale

Keset töökoda seisab üsna närtsinud olemisega kastiauto. Roostearmiline kollakas kabiin, rohekas kast. Ent 48 aastat pole auto robustsest seksikusest grammigi röövinud. See Toyota Hilux on Eestis vanim omataoline ja iga autosõber oleks sellise sõidukorras harulduse eest valmis päris paljust loobuma.

"Ma arvan, et see on minu autosoovide kõrgem tase. Paremat ma enam leia," tõdeb Taavi Sink garaažis oma silmatera takseerides.