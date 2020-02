Maaomanik kahtlustab krundi sonkimises kratte

Viimati poolteist kuud järjest välismaal töötanud Sadam ei külasta Sõrves asuvat maatükki mitte iga päev. Krundil, kus võsa maha võetud, kaev puuritud, elekter toodud, tahab mees varsti ehitust alustada. Seetõttu oli suur tema pahameel, kui kinnistule ühtäkki augud tekkisid.

Sadam usub, et augud on kahejalgsete labidameeste töö. Segipööratud pinnases ei ole paraku näha ühtki inimese jalajälge. Küll on seal aga metssigade jälgi. Sadam nentis, et sead on aukude juures käinud küll, aga alles pärast inimesi. "Siga võtab pisikese juurika viie sentimeetri sügavuselt ja läheb edasi. Aga siin on ikka kivisid veeretatud," lausus ta.

Mehe sõnul leiab auke ka naaberkinnistutel. "See on ikka räige röövarheoloogia. Kõik, mis laiali tõmmatud, on jäetud laiali, midagi tagasi pole pandud," pahandas ta.

Kui tõesti on tegu muististeotsijatega, siis seda, kas midagi ka leitud on, aukude juurest palja silmaga aru ei saa. "Aga küllap leiti, sest maapind on siin ju metalli täis. Pisut eemal, teisel pool kunagist raudteed oli küll väljakaevatud metallisodi laiali jäetud," ütles Sadam.