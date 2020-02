Saaremaal toodeti eelmisel aastal 101 000 kilo mett

“Arvan, et mesinduses on Saaremaal praegu õitseajad,” ütles Saaremaa meetootjate ühingu juhatuse liige Aimar Lauge.

“Tundub, et mesindus on praegu trendikas, kaua see lainehari kestab, ei tea.” - Aimar Lauge

Aimar Lauge sõnul on mesilasperede arv Saaremaal viimastel aastatel kasvamas, uusi mesinikke lisandub ka mandrilt ja olemasolevad mesinikud suurendavad tarude arvu. Kaks viimast aastat olid mesilastele soodsad ka ilma poolest. Meesaaki aitab suurendada tõuaretus, kaasaegsete mesindusvõtete kasutamine ja mesinike koolitamine. “Koolitused saavad ühe-kahe päevaga täis,” tõdes Lauge. “Tundub, et mesindus on praegu trendikas, kaua see lainehari kestab, ei tea.”