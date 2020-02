Audi Kuressaare murrab müüte

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Müüt nr 1 – esinduses on liiga kallis

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Miks klientidel oleks tark käia margiesindustes, mitte mittesertifitseeritud töökodades? Roland Saar tõdeb, et tihti arvatakse esindus kallis olevat. Ta möönab, et võib-olla pisut kallim ongi, kuid sel on omad plussid ja põhjused. "Müüti tuleb murda ja tasub ikka julgelt sisse astuda, küsida, vaadata, tutvuda. Kellelegi suu pihta ei lööda, kui hinnapakkumist küsida," kinnitab teeninduse juht.

Margiesinduses käivadki kõik tööd läbi hinnapakkumise ning Audi Kuressaare esinduse puhul on kliendil alati ette teada, kui palju ükskõik milline töö talle maksma läheb. "Mittesertifitseeritud töökodades ei pruugi kohe, enne tööde algust nii täpset hinda teada ega tegelikult ka seda teada, millal töö täpselt valmis saab," selgitab Saar. "Meil on teada kindlad normtöötunnid, mis tehas erinevate tööde jaoks ette on näinud, ja teame kohe, palju konkreetsele tööle aega kulub."

Kõik hooldustööd tehakse esinduses kindla juhendi järgi, mis on mehaanikule spikriks. Alati on kindlad sammud, mis tuleb autot üle vaadates teha. Paljude klientide jaoks tähendab hooldusesse tulek pelgalt autol õlivahetust. Aga see ei ole nii lihtne. Hooldustöö koosneb paljudest erinevatest kontrollimistest ja reguleerimistest, mida kõike tehaksegi kindla check-list´i alusel.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Hooldus on auto põhjalik ülevaatus ja kui klient meie majja tuleb, siis saab ta kogu info selle kohta eelnevalt kätte," kinnitab Roland Saar. Tema sõnul ei pea autol sugugi igal aastal vahetama näiteks kütusefiltrit või küünlaid. "Kui auto käib järjepidevalt esinduses ja meil on tööde ajalugu olemas, näeme, mida järgemööda tegema peab vastavalt sellele, mida ja kuidas tehas on ette näinud."

See ongi üks plussidest, miks hooldada autot margiesinduses. "Kõrvalistes töökodades, mis ei ole margiesindused, sellistele andmetele ja remondijuhistele ligipääsu ei ole. Meil on remondijuhised, meil on tehase tehniline tugi. Kui on keerulisemad küsimused, saame alati maaletooja kaudu tehasest nõu küsida ja saata neile diagnostikaprotokollid – töötame tehase serveriga ja ei pea ise midagi leiutama. See on kõige professionaalsem tugi," kinnitab teeninduse juht.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Müüt nr 2 – tööriist on tööriist ja mehaanik on mehaanik

Ei ole ikka küll. Margiesinduses on kõikide tööde jaoks spetsiaalsed tööriistad ja seadmed, mida mittesertifitseeritud töökodades ei ole. "Need on Audi, Volkswageni ja Škoda tehase poolt meile kui esindusele spetsiaalsete tööde tegemiseks ette nähtud," räägib Roland Saar.

"Autod lähevad üha keerulisemaks ja seega on järjest rohkem ka probleeme, milleks on vaja spetsiaalseid tööriistu, ilma milleta konkreetseid töid ei olegi võimalik teha."

Ka töötajad on margiesinduses spetsiifiliselt koolitatud.

"Kõik meie töötajad on koolitatud vastavalt maaletoojate ja tehase nõuetele. Koolitame töötajaid pidevalt, et pakkuda ainult kvaliteetset ja professionaalset teenindust.