Vald lõi teetööde rahastamisreeglid

"Ei peaks olema nii, et kes kõvemini karjub, see saab," ütles Saaremaa valla teede peaspetsialist Enno Reis .

Nimekirja mustandi paneb kokku piirkondlik teespetsialist, seda arutab osavallakogu ja kinnitab vallavalitsus. Arvesse lähevad ka kodanike ettepanekud, kui need on põhjendatud.

Leisi osavallakogu esimees Liina Saar ütles, et nimekirja koostamise reeglid on teretulnud, sest siiani oli kõik väga kaootiline. "Meie osavallakogu probleem oli see, et keegi meile nimekirja ei tutvustanud ja me ei saanud selle koostamisel kaasa rääkida." Saare sõnul saatis Leisi osavallakogu oma ettepanekud küll aasta lõpus vallavalitsusse, kuid siiani puudub tagasiside, kas neid ka arvesse võeti.