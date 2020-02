LUGEJA KÜSIB: Miks uue kaupluse kinnistul puud maha võeti?

Elan Kuressaarde ehitatava Magaziini kaupluse naabruses. Mind üllatas see, et naaberkinnistult puud maha võeti. Tõsi, need puud kasvasid arenduse kinnistul ja saemehel oli kehtiv raieluba, kuid küsimus on varasemates lubadustes ja suhtluses naabritega. Alguses lubas arendaja puud säilitada ja sellel teadmisel meie maja elanikud ka olid.