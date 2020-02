Politsei tahab Kuressaare kesklinna lisakaameraid

Saaremaa vallavalitsusele saadetud taotluses kinnitab Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar , et olemasolevad kaamerad on kohaliku kogukonna ja politsei hinnangul väga vajalikud ning end juba õigustanud, kuid neid oleks juurde tarvis.

"Oluline on, et inimesed mõistaksid: avalikku korda rikkudes või teistele viga ja kahju tehes ei jää nad anonüümseks ning igale teole järgneb kohe ja kiiresti seadusega ettenähtud karistus," lausus Antsaar. "Usun, et juba kaamerate olemasolu aitab mõnda süütegu ennetada."