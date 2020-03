Vallavanem Madis Kallas: mandaadi nimede varjamiseks andis valija

Andmekaitse inspektsioon (AKI) teatas Saarte Häälele juba 20. veebruaril, et vallal nimekirja avalikustamisest keeldumiseks alust ei ole. Vallasekretär Liis Juulik teatas seepeale, et vallavalitsus pöördub ise AKI poole ja jääb seni seisukohale, et nimekirjad on salastatud.

Ehkki AKI kinnitas ka ametlikus vastuses oma varasemat seisukohta, vahendas valla kommunikatsiooninõunik Valmar Kass seepeale vallavanem Madis Kallase ütlust, et teda AKI seisukoht ei morjenda.

"Rahva poolt mandaadi saanud vallavanemana olen jätkuvalt seda meelt, et erinevate vastuvõttude nimekirjad ei pea olema ilmtingimata avalikud," teatas vallavanem.

Madis Kallase sõnul eeldab ta koos volikogu esimehe Tiiu Aroga, et neid valinud inimesed usaldavad neid nii palju, et mitte kahelda kutse saanute auväärsuses ja põhjendatuses.

Kallas lisas eelmisel neljapäeval saadetud kommentaaris, et sama põhimõtet järgivad nad ka 28. veebruaril toimuva EV 100 lõpu vastuvõtuga. Selle vastuvõtuga läks vallavalitsus veelgi kaugemale, loobudes täielikult eelinfo jagamisest ametlikes veebikanalites ja valla infolehes.

AKI avalike suhete nõunik Signe Heiberg märkis, et kui Saaremaa vallavalitsus on hinnanud juurdepääsupiirangu vajadust valesti, ei ole mõistlik tegutseda usus, et rahvamandaat annab õiguse õiguskorda tõlgendada vastavalt enda soovile. "Fakt on see, et Eesti Vabariigis ei kehti sellist õiguskorda, kus keegi saab seaduse peale vilistada," ütles ta Saarte Häälele.

Signe Heiberg kinnitas, et juurdepääsupiirang ei ole vajalik, kui sisu ei kahjusta inimese privaatsust; näiteks aastapäeva ürituse vastuvõtule kutsutute nimekiri.

AKI viitab vallavalitsusele saadetud selgituses, et nimekirja piiramisel võib küll teoreetiliselt rääkida eraelu puutumatuse kaitsest, aga seda teatud juhul. Näiteks kui nimekirjas peaks olema kirjeldatud kutsumise põhjused, milles sisaldub inimese eraelu või põhiõigusi riivav info.

Signe Heiberg soovitas vallavalitsusel kogu juurdepääsupiirangute temaatika endale selgeks teha, sest edaspidi võib valedel alustel piirang tuua palju tõsisemaid probleeme.

Jurist Jüri Reede selgitas, et vallavalitsuse käitumises on äratuntav põhiseaduses sätestatud riigivõimu omavoli keelu rikkumine.

Samuti rikub vallavalitsus Reede sõnul teadlikult põhiseadusest tulenevat kohaliku omavalitsuse kohustust tagada kõigi ja igaühe õigused ja vabadused. Kõigi ja igaühe õigus on saada avalikku teavet.

"Tuntud ütlus on, et iga rahvas väärib oma valitsejaid. Kui keegi valitsejatest viitab rahvalt saadud mandaadile, siis rahvas on andnud volituse ikkagi seadustega kooskõlas oleva võimu teostamiseks, mitte omavolitsemiseks," rääkis Reede.