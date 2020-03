Saaremaa kosmeetikafirma võitis kohtus kaubamärgivaidluse

Tilk! brändi asutaja Pille Lengi tuli oma toodanguga turule 2015. aastal. Toona ei rutanud ta kohe kaubamärki registreerima, sest tegi eelnevalt turu-uuringu, millest ilmnes, et turul ei olnud parasjagu nagunii ühtegi sama nime või logoga kosmeetikaettevõtet ei Eestis ega ka mujal maailmas.

Kui ta kaks aastat pärast brändi sissetöötamist leidis, et on suutnud Tilk! märgile oma tööga sisu anda ehk Lengi sõnul oli turul ometi puhas ja kvaliteetne kosmeetika, tekkis reaalselt vajadus märki kaitsta.

Läks vaidluseks

Kaubamärgi registreerimisel selgus aga, et tema toodetega samas klassis oli registreeritud sarnane kaubamärk TILK ja seda juba 2003. aastal, ehkki seda märki ei olnud keegi tegelikult kasutanudki.

"Kuna meie kaubamärk erines eelnevalt registreeritud märgist vähe, siis ei olnud võimalik kaubamärki registreerida ilma teise poole nõusolekuta," rääkis Lengi. Teine pool ei olnud aga vaatamata märgi mittekasutamisele kuidagi nõus sellest loobuma. "Pidasime läbirääkimisi, kuid kokkuleppeni ei jõudnud," tunnistas Pille Lengi. Seega jäi Lengil ainukeseks võimaluseks paluda kohtul tühistada kasutuseta märk, et temal oleks võimalik oma kaubamärki, millele ta oli aastate pikkuse töö ja heade toodetega juba sisu andnud, kaitsta.

Kohtuprotsess võttis aega pea poolteist aastat. "See on kohtupraktikas ilmselt üsna lühike periood, aga minu jaoks oli väga pikk," sõnas Lengi. "Kuna meie kaasusele määratud kohtunik läks vahepeal pensionile, siis kohtunik vahetus, see võttis aega ning selle tõttu otsuse tegemine ka venis," rääkis ettevõtja.

Kui otsus lõpuks tehtud sai ja eelnev kasutuseta märk tühistati, oli see Pille Lengi jaoks tohutu kergendus ning praeguseks on tal ka Tilk! kaubamärk nii Eestis kui ka mujal Euroopas kaitstud. "Kaubamärgivaidlus on selline asi, mida ei osanud uneski näha, kuid ettevõtjana peab kõigeks valmis olema," teab ta nüüd. Et selliseid olukordi vältida, soovitab ta kindlasti kaubamärgi kohe alguses ära registreerida. "Kaubamärgi registreerimine on pikk ja kulukas protsess, kuid väga oluline oma brändi ehitamiseks ja tehtud töö kaitsmiseks."

Eksport õitseb

Tilk! toodetel läheb ettevõtja sõnul aga hästi. Kõige uuem ekspordipartner asub Tšehhis. Lisaks vaadatakse ekspordi osas Saksamaa suunas.

"Ja meie toodete kasutajate hulka on lisandunud sellised suured nimed, nagu Mary Greenwell, kes oli printsess Diana jumestaja, Morag Ross ja Lisa Eldridge. Kõik on oma ala tipud jumestusmaailmas," rõõmustas Pille Lengi.

Kõige värskem uudis on Saaremaal valmiva looduskosmeetika jaoks aga see, et nende turbaga näomask Detox Me sai Londonis 2020 Pure Beauty Global Awards´i finalistiks. Lisaks pakub nüüd Tilk! toodetega näohooldust Tallinnas asuv ilusalong Siluett ja seesama näohooldus pälvis ühes uue Spoon Me näoõliga naisteajakirja Buduaar auhinna. "Minu jaoks on olnud aga suurim tunnustus see, et mind valiti eelmise aasta lõpus ettevõtlike naiste organisatsiooni poolt aasta noorettevõtja nominendiks," tunnistas brändi asutaja Pille Lengi.