Kus kohtuvad karvased kivid ja kenad näkid?

"Kui kuulsin, et merepäevade teemaks on mere pidu, siis hakkasin kohe leiutama, millised erinevad mereelukad pidu võiks pidada," kommenteeris Grünberg oma kujundusideed. "Karvased vetikatega kaetud kivid on minu meelest väga lummavad ja kutsuvad alati end paitama. Seetõttu võtsin nad pildi keskseteks tegelasteks kenade näkkide kõrval, kes neid veest välja aitavad. Ilmselgelt toimub selline trall keskööl," selgitas ta.