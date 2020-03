Autospordifotograaf Timo Anis astub rallikarussellilt maha

Timo Anise esimene autoralli MM-sarja ralli akrediteeritud fotograafina oli 2008. aastal Rootsis. "See on olnud absoluutselt suurepärane teekond. Olen õppinud ja näinud väga palju," ütleb Anis, kelle sõnul on kõik see muutnud teda inimese, kolleegi ja fotograafina.

Töötanud maailma tippu

"Oma unistuste, tahte ja sihikindlusega olen alustanud nullist ja töötanud ennast üles maailma absoluutsesse tippu," leiab ta. Anise lugu räägib sellest, et kui midagi elus väga tahta ja anda endast kõik, ei ole ükski mägi liialt kõrge. Samuti on see andnud talle eneseusku, millele toetudes saab uusi eesmärke seada. "Ma ei vahetaks seda kogemust mitte millegi vastu!"

Ta usub, et raske moment saabub tema jaoks ilmselt aprilli lõpus toimuva Argentiina ralli ajal, kui ta polegi enam rallil, vaid Eestis.

Anis on enda sõnul esimene eestlasest autospordi fotograaf, kes sellise tähiseni, nagu 100. järjestikune autoralli WRC-sarja etapp, jõuab. Ta on selle selle üle uhke ja tänulik. Ometi tundis ta sisimas, et praegu on sari end tema jaoks ammendanud.

"Olen selles karussellis keerelnud alates 2008. aastast ja teekonda alustades lubasin endale, et kui see töö muutub minu jaoks igavaks ja enam ei inspireeri, siis astun kõrvale," räägib Anis.

Praeguseks on see juhtunud. "Ärge palun saage minust valesti aru: ma olen absoluutselt nautinud kõike seda, mida olen teinud, saavutanud ning olen selle eest väga tänulik. Minu jaoks on aga aeg edasi liikuda ja võtta vastu uusi väljakutseid."

Anis astubki enda sõnul praeguse seisuga tervest rallimaailmast mõneks ajaks kõrvale, et puhata ja näha asja kõrvaltvaataja pilguga. "Vajan veidi puhkust, et mõned asjad enda jaoks läbi mõelda," ütleb ta.

Kindlasti aga näeb ta tulevikus, et kui tuleb huvitav ja asjalik pakkumine sarjas taas kaasa lüüa, et teha midagi suurt ja teistmoodi, on ta alati valmis kaasa mõtlema. "Ja kui kõik klapib, siis ka ise osalema," kinnitab ta.

Usk, tahe, pühendumine

Anisel on raske vastata küsimusele, milline senistest rallidest on olnud meeldejäävaim. "Olen seda alati võtnud kui teekonda. Minu jaoks on olnud põnev kõrvalt jälgida sportlaste arengut," räägib ta. Nende edu ja ebaedu ning kuidas ja kas see neid muudab. "See on äärmiselt põnev ja vahel ka südantlõhestav," tunnistab ta. "Pean väga lugu inimestest, kes on alati jäänud truuks ja toetanud sportlasi nii heas kui ka halvas."

Anis on veendunud, et usk, tahe ja pühendumine viivad meid elus edasi. "Selles spordis ei saavutata midagi üleöö ja kui me esimese mäe jalamil loobume, siis muutume tuuleks kõrbes... "