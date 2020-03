Eesti Post võtab Muhus maha kolm kirjakasti

Kirjakast võetakse maha Lõetsa, Võlla ja Simiste külas, ülejäänud 15 Muhu kirjakasti jäävad edasi saareelanike teenistusse. Kasutuseta seisvate kirjakastidega on see häda, et kirjakandja peab neid kontrollimas käima, mistõttu postikande kogumisring ja aeg pikeneb.