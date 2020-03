Abruka elanikud tahavad paremat mobiililevi

Abruka saarevahi Rein Lemberi sõnul on mobiililevi tõesti vilets – küll kõne katkeb, küll on kuuldavus kehv. “Mobiililt mobiilile kõnede korral tuleb vahel toast õue trepile hõikuma minna,” rääkis Lember.

“Vahel oma saare inimesele helistades on paremini kuulda hõikumist kui telefonist kostvat häält. Õnneks on mul saarevahina riigi raadiosidejaam, mis võimaldab suhelda ka siis, kui kaheks nädalaks on katkenud igasugune ühendus.”