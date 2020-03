Saarte Liinid otsib juhatuse esimeest ja liiget

Praegu on ettevõtte juhatuse esimees Villu Vatsfeld ja juhatuse liige Jaanus Tamkivi. Vatsfeldi kinnitusel kavatseb ta ka uueks perioodiks samale töökohale kandideerida, sama on plaanis teha ka Tamkivil. Juhatuse liikmete konkurss toimub seoses seniste lepingute tähtaja lõppemisega.

Ariko Reservi korraldatava konkursi teates märgitakse, et AS Saarte Liinid on enam kui 100 töötajaga ettevõte, kus töötab üle saja inimese ning mille koosseisus on kuues maakonnas 18 sadamat.