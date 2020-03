Lääne-Saaremaa elektrivarustus paraneb

Elektrilevi võrguehituse üksuse juht Meelis Melder tõdes, et senine liin on kasutusel olnud juba ligi 60 aastat ja põhjustanud seega rikkeid. Samuti olid kehvas seisukorras mastid.

Uuendustöid viib läbi Elektrilevi hankepartner Connecto Eesti AS ja need on plaanitud lõpetada juuni esimeses pooles.