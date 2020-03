Ebavõrdne kohtlemine tõi voliniku tähelepanu

Möödunud nädalal koondamiskäskkirja saanud 72-aastane Anu Urmet küsis vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhatajalt Aarne Põlluäärelt, kas tema võib samuti kandideerida raamatukogujuhataja ja infospetsialisti rolli ühendavale ametikohale. Urmeti sõnul vastas Põlluäär talle eitavalt, lisades, et see koht on mõeldud noorematele ja Urmet kui pensionär valituks ei saa.

Anu Urmet tunnistas, et selline vastus oli tema jaoks solvav. Aarne Põlluäär ise aga ei leia, et oleks Urmetit solvanud. Tema sõnul oli tegemist Urmeti "emotsionaalse tagasisidega ja inimese hetkearusaamaga".

"Vastasin Anu Urmetile, et ka tema võib kandideerida, kuid kui valikus on mitu kandidaati, siis on vähetõenäoline, et valituks osutub pensionär," selgitas Põlluäär Saarte Häälele.

Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõuniku Toomas Kasemaa sõnul on ülejäänud inimestest erinev kohtlemine vanuse tõttu töökohale kandideerimisel, töö tegemisel ja edutamisel keelatud. Ta lisas, et tegemist on põhiseaduses kirjeldatud diskrimineerimise keeluga, mida täpsustab võrdse kohtlemise seaduse paragrahv 2.

"Asja halvem pool on, et vanuse tunnusel diskrimineeriva seisukoha väljendajaks on avalikku võimu teostav asutus ehk siis Saaremaa vald," lisas Kasemaa.

Anu Urmetit voliniku kantselei seisukoht ei üllata. "Loomulikult oli see minu diskrimineerimine – ma ju pole seniilne, saan oma tööga hakkama –, aga otsustasin, et ma ei taha enam seda ühendameti kohta," lausus ta.