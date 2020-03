Kunstiklubi võttis koha sisse kaubamajas

“Ma ei tea, kas Kuressaares paremat kohta, kus ennast näidata ja asju müüa, olemas ongi. Sulaselge kesklinn – ehk vaid raekoda on veel parema koha peal,” ütles kunstiklubi president Aare Martinson, lisades, et kindlasti on kaubamaja esimene korrus väga väärikas paik. “Siin on avarust ja valgust, eriti suvel. Ja kui tähele panna, siis on kaubamaja ise ka uuenduskuuri läbi tegemas. Sisekujundus ja kõik kaubanduspinnad on ringi ehitatud. Ehk annab meie pood kogu kontseptsioonile veel midagi omalt poolt juurde,” märkis ta.