Saarlastelt võetud proovidest pole koroonaviirust seni leitud

Järgmisi analüüsivastuseid oodatakse Saaremaal pikisilmi täna-homme ja esimese positiivse tulemusega kaasneb kohe kõikide suurürituste korraldamise keeld. Nii kinnitas eile pärast nõupidamist vallajuhtidega Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane.

Hiina päritolu viirus Covid-19 on levinud mitmel pool Euroopas, eriti Põhja-Itaalias. Eestis oli eilseks koroonaviirus diagnoositud 13 inimesel. Samas on praegu soodus ilmastik ka teiste viirushaiguste levimiseks.

"Kas koroonaviirus on Saaremaal?" küsivad lapsed vanematelt, nohused kolleegid saadetakse vastuvaidlemist sallimata kodusele ravile ja lõpuks ometi on kõik selgeks saanud korrektse kätepesu. Saaremaa apteekidest on ära ostetud kõik desinfektsioonivahendid.

Inimeste närvid on pingul ning haigussümptomid endal või kaaskondsetel, halvemal juhul kuulujutud panevad fantaasia tööle. Läinud nädalal peeti Kuressaares võrkpallimängud, kus saarlaste vastaseks oli Milanost kohale lennanud Powervolley meeskond. Juba enne mänge teatati, et üks meeskonnaliikmetest jäi palaviku tõttu koju maha. Koroonaviirusest siiski ei räägitud.

Tänaseks on terve saapamaa karantiinis ja Itaalia spordiajakirjanikud andsid üleeile teada, et 8. märtsil tuvastati kõrgenenud kehatemperatuur viiel Allianz Powervolley Milano meeskonnaliikmel, nii mängijail kui ka meeskonna tugipersonalil.

Peale palaviku muid sümptomeid ei esinenud, kuid siiski jäeti ära Kioene Padovaga toimuma pidanud mäng. "Kuigi puudub otsene seos koroonaviiruse hüpoteesiga, on nüüd ilmselgelt uued sätted, mis juhtudel mängida ei tohi," kirjutas sport.sky.it.

Milano võrkpalliklubi pressiesindaja Paolo Tardio ütles, et põhjust koroonaviiruse proovi võtmiseks ei olnud, sest puudusid haigusele viitavad sümptomid. Tardio kinnitas, et tegu oli hariliku viirusega ning palavik oli eilseks kadunud.

Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp sõnas, et sai eile Itaaliast kinnituse – mehed on terved ja ilmselt said Saaremaal olles lihtsalt veidi külma. Sepa sõnul oli mängijatel kerge palavik paar päeva pärast reisi, aga nüüd on kõik terved ja teevad juba trenni.

Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Info Saaremaal käinud sportlaste palavikust ei jätnud saarlasi külmaks, sest nende mängu käisid kahel päeval spordihoones vaatamas sajad inimesed.

Lisaks levis sotsiaalvõrgustikus üleeile video haigla kiirabiautost, mille juures kaitserõivastuses meditsiinitöötajad toimetasid Kuressaares. Saarte Hääle andmeil kutsus endale koroonaviiruse proovi võtma üks äsja välismaalt saabunud saarlane.

Haigla ravijuht Edward Laane ütles, et hetkel on Saaremaal tehtud viis koroonaviiruse proovi, neist kaks on olnud negatiivsed ja teiste vastuseid alles oodatakse.

Haigla juhatuse liige Märt Kõlli lisas, et kui inimesel on põhjust endal koroonaviirust kahtlustada, siis läheb kiirabi kohapeale ning võtab vajalikud proovid. "Loomulikult tehakse seda varustuses ning seetõttu pole põhjust hirmu tunda."

Viirushaiguste perioodi tõttu ei tohi alates eilsest külastada Kuressaare haiglas ravil viibivaid inimesi, sest patsiendid on sageli nõrgenenud immuunsusega ja viirushaigustele vastuvõtlikud. Juba varem on külastuskeelust teatanud Saaremaa hooldekodud. Ka otsustas toidupank ära jätta kevadised toidukogumispäevad ja lükata need maikuusse.