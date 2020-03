Saare vene selts tõi lavale “Jaama”

“Tükk on natuke raske ja natuke naljakas,” ütles Teemus Kadi raadio “Keskpäeva” saatele.

Lavastuses satuvad kolm naist kohta, mille nimi on Jaam. Seal saab kõike tasuta. Ja ka kõik soovid lähevad täide – need, mis valjusti välja öeldud, ja ka need, mis alateadvuses. Aga edasi sõita Jaamast ei saa.