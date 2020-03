KÜLA LOOD ⟩ Mandri naise pensionipõlv Lahetagusel: siin on ikka väga hea!

Paraku käivad haigused mööda inimesi. 2006. aastal diagnoositi Evil liigesepõletik ja kümme aastat hiljem maovähk. Valu ei olnud, aga nii nõrgaks võttis, et käiagi enam ei jaksanud. Ränk haigus naist verest välja ei löönud. Positiivne suhtumine aitas. “Ei mõtle selle peale, lihtsalt lülitad välja, et mul ei ole mitte mingisugust vähki.”

Operatsioon Tallinna regionaalhaiglas õnnestus. “Magu võeti mul täiesti ära, aga saadi nii puhtaks, et siiamaani pole midagi tagasi tulnud,” rõõmustab Evi. Kuressaare haigla ultraheliuuring näitab, et ühtegi uut kollet tekkinud ei ole.

Liikumisel kasutab Evi rulaatori abi. Väljas ta enam ei käi, kuid aia taga peatuva kauplusautoni ikka jaksab minna. “Sotsiaalteenused on meil viis pluss, hindab Evi. Koduabiline toob puud tuppa. Iga päev käib sotsiaaltöötaja. Vajadusel aitab ta Evi ka haiglasse vereproovi andma. Kui veri muutub viletsaks, pannakse uut asemele, siis on olemine paar-kolm kuud jälle reipam.

Nagu eakate puhul tavaline, tuleb maailm Evile koju raadio vahendusel. Inimesed, enamjaolt ühed ja samad, helistavad ja räägivad saatejuhile omi mõtteid. Evi pole seda vajalikuks pidanud. Mõne telesaate küsitluses on ta kaasa löönud ja mõned korrad hääletanud Eurovisionil. “Sel aastal mulle ei meeldinud ükski laul, aga ma olen rahul, et Uku sinna läheb,” sõnab ta.

Parasjagu sattusid sündmuspaika lätlased. Lõunanaabrid seostasid üritust mälestustahvliga ja ilmselt pingiridade põhjal oletasid, et algab kontsert. Küsisid, et kes see Bellingshausen selline oli, helilooja või. Jäi mulje, et lätlastel seisab lõunapooluse avastamine alles ees, muheleb Evi. Iga asi omal ajal.