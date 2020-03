TERVISEAMET ⟩ Koroonaviiruse tõid Saaremaale Itaalia võrkpallurid

Terviseameti labor tuvastas eile nakatumise koroonaviirusesse kahel täiskasvanud saarlasel ja ühel tallinlasel. Kui tallinlane nakatus tõenäoliselt riskipiirkonnas viibides, siis saarlased võisid terviseameti andmetel viiruse saada Saaremaad külastanud võrkpalluritelt.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkami sõnul võisid mõlemad nakatunud saarlased kokku puutuda läinud nädalal Saaremaad külastanud Itaalia võrkpalluritega.

"Ürituse korraldaja kinnitas, et Itaaliast saabunud mängijad on terved. Samuti andsime võistluse korraldajale täpsed juhised ürituse ohutuse tagamiseks," ütles Juhkam, kelle sõnul vastutab ürituse terviseohutuse eest korraldaja.

Enne võrkpallilahingute Saaremaale toomist kinnitas Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp, et fännidel midagi karta ei ole ja mingeid piiranguid võistlustele seada pole tarvis. Sepp kinnitas siis, et sportlased, kes Saaremaale mängima tulevad, on igati kontrollitud, fänne aga Itaaliast Kuressaarde ei tulegi.

Selle nädala algul tuli aga Itaaliast uudis, et viis Saaremaal käinud mängijat olid koju jõudes palavikus. Selle peale ütles Hannes Sepp teisipäeval, et nüüdseks itaallastel enam palavikku pole ja nad teevad juba taas trenni. "Ilmselt said nad Saaremaal olles lihtsalt veidi külma," nentis Sepp.

Info Saaremaal käinud sportlaste palavikust ei jätnud saarlasi aga kaugeltki külmaks, sest nende mängu käisid kahel päeval spordihoones vaatamas sajad inimesed.

Saaremaa Võrkpalliklubi president Toivo Alt kuulis juhtunust esimest korda ajakirjanikult ja ei osanud täpsemaid asjaolusid kommenteerida.

Küll märkis Alt, et mängudeks anti luba terviseametist ja nad täitsid kõik nõuded, mis neile ette kirjutati. Itaalia pool kinnitas, et nende mängijad on terved ja kontrollitud.

Saarte Hääle andmetel tekkis esimese positiivse proovi andnud saarlasel laupäeval palavik, mis püsis ka pühapäeval. Kui seni on räägitud ka köhast kui ühest olulisest sümptomist, siis saarlasel köha ei olnud. Esmaspäeval tal küll palavikku enam polnud, kuid kindluse mõttes lasi ta kiirabil teha koroonaviiruse proovi. Eile pärastlõunal helistati talle ja öeldi, et järgmised 14 päeva peab ta olema koduses karantiinis.

Kõikide nakatunutega on terviseamet praeguseks ühendust võtnud ning nad viibivad kodusel ravil. Kokku on Eestis praeguseks registreeritud 16 koroonaviirusesse nakatumise juhtu.

Terviseamet soovitas kõigil rahvusvaheliste ürituste korraldajatel eesseisvad üritused maailmas leviva koroonaviiruse tõttu aasta teise poolde lükata.

Eile tuligi uudis, et sel nädalavahetusel Kuressaares toimuma pidanud mölkky Euroopa meistrivõistlused jäävad ära. Samuti ei toimu Kuressaares Credit24 meistriliiga finaalturniiri, mis samuti oli kavas sel nädalalõpul.

Saaremaal tuvastatud COVID-19 positiivse diagnoosi tõttu soovitab vallavalitsus teenistujatel ja hallatavatel asutustel loobuda välislähetuste ja õppereiside planeerimisest ning vältida puhkusereise riskipiirkondadesse.

Kuressaare haigla ja hooldekodud on külastajatele suletud.