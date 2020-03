Kes keda nakatas? ⟩ Itaalia meeskonda ei kavatseta viiruse osas testida

Milano Powervolley meeskonna pressiesindaja Paolo Tardio ütles Saarte Häälele, et nende mängijatel nakkust pole. Pärast Saaremaa juhtumeid pandi meeskond siiski karantiini. Tardio sõnul ei tehta Itaalias testi enne, kui pole koroonaviiruse sümptomeid. „Praegu sümptomeid pole, seega testi ei tehta,” ütles Tardio.

Saaremaa võrkpalliklubi preisdent Toivo Alt ütles, et ega tegelikult tõde, kes keda nakatas, polegi võimalik kuskil teada saada.

Tänaseks on teada, et üks haigestunu on klubi mänedžer Hannes Sepp, kes sellest ise ka teada andis.